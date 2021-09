Ihren Sensationsfund durfte die zehnjährige Antje Schmalfeldt den Promis in der Sendung "Da kommst Du nie drauf!" zeigen.

ZDF/ZDF/Sascha Baumann

Werlte. Als die zehnjährige Antje Schmalfeldt Ende vergangenen Jahres eine mehr als 2500 Jahre alte Urne in Werlte fand, ahnte sie wohl nicht, dass sie damit knapp ein Jahr später damit beim ZDF in der Sendung "Da kommst du nie drauf!" auftreten darf.

Eigentlich wollten Antje Schmalfeldt und ihr Vater Jörg an einem Sonntag im Oktober vergangenen Jahres nur ein bisschen mit Hund Lotte an einer kleinen, am Waldrand gelegenen Sandgrube spazieren gehen. Der damaligen Viertklässlerin fiel dor