Corona konform findet die Gewerbeschau in Werlte unter freiem Himmel statt. Einige Aussteller präsentieren sich in Pagodenzelten. Breite Wege ermöglichen Abstand.

Iris Kroehnert

Werlte. Corona hat den örtlichen Einzelhandel teilweise massiv getroffen. Eine Gewerbeschau am Samstag und am Sonntag in Werlte möchte Publikum anlocken und erfährt viel Zuspruch, wie sich bereits am ersten Tag feststellen ließ.

Insgesamt loben die Aussteller das gute Konzept, das der Handel- und Gewerbeverein (HGV) Werlte ausgearbeitet hat. Heiner Jansen vom HGV zeigt den Rundweg, der auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule aus Anlass der Veranstaltung eingeric