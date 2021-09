Einbrecher stehlen Bargeld in Eiscafe in Werlte

Die Täter haben eine Tür in dem Eiscafe in Werlte aufgebrochen und Geld gestohlen.

Gerd Schade

Werlte. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in das Eiscafe in Werlte eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, sind die bislang unbekannten Täter in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag um kurz vor drei Uhr in ein Eiscafe an der Hauptstraße in Werlte eingedrungen. Dabei haben sie eine Tür aufgebrochen und Bargeld gestohlen.