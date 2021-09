Wegen Drogenhandels in großem Stil muss sich als einer von vier Angeklagten auch ein Mann aus dem nördlichen Emsland verantworten. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück / Werlte. Vier Männer müssen sich wegen Drogenhandels in großem Stil vor der 15. großen Strafkammer am Landgericht Osnabrück verantworten. Unter ihnen ist auch ein 27-jähriger Emsländer. So lief am Donnerstag der Prozessauftakt.

Der 27-Jährige wurde im April 2021 in Werlte verhaftet, gleichzeitig wurden bei Durchsuchungen mehr als 26 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Vorausgegangen war eine gemeinsame Ermittlung der Polizei Oldenburg und Osnabrück und des Zo