In einer konzertierten Aktion in Niedersachsen nahm die Polizei Anfang April fünf Männer fest. Darunter auch einen 27-Jährigen aus Werlte. Mehr als 26 Kilogramm Marihuana wurden gefunden.

Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

Osnabrück / Werlte . Für Aufsehen hat Anfang April ein misslungener Drogendeal gesorgt, an dem ein 27-Jähriger aus Werlte beteiligt war. Jetzt startet der Prozess am Landgericht in Osnabrück.

Der Beschuldigte aus Werlte steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft Osnabrück im Verdacht, gemeinsam mit einem anderen Drogenhändler aus Wilhelmshaven bei einem Großhändler Marihuana eingekauft zu haben. Mehr als 26 Kilogramm wurden am 6.