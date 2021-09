Trinkgelage vor der Kindertagesstätte in Lorup?

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Vorfällen an der Kindertagesstätte am Steenkenkamp in Lorup machen können.

Gerd Schade / Archiv

Lorup. Zerschlagene Getränkeflaschen vor dem Haupteingang und ein Einbruch in den Spielgeräteschuppen: Dies vermeldet die Polizei von der Kindertagesstätte am Steenkenkamp in Lorup.

Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, drangen die bislang unbekannten Täter am vergangenen Wochenende in den Spielgeräteschuppen der Kindertagesstätte ein. Dabei traten sie Tür ein, machten jedoch keine Beute. Darüber hinaus wurden laut Po