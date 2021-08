Kreativ zu sein und eigene Ideen umzusetzen gefällt Floristin Edda-Luisa Hill an ihrem Beruf am besten.

Jule Rumpker

Werlte. Mit ihren Kunstwerken hat die angehende Floristmeisterin Edda-Luisa Hill aus Werlte bei der Bundesgartenschau gleich drei Goldmedaillen gewonnen.

Schon in ihrer Kindheit hat Edda-Luisa Hill aus Werlte am liebsten in der Natur gespielt und aus Blumen kleine Kunstwerke gebastelt. Was damals als Hobby anfing, hat sie zu ihrem Beruf gemacht. Zuerst hat sie während der Schulzeit ein Prakt