Neue Richtlinien: So werden ab sofort Bauplätze in Vrees vergeben

In Vrees ist das Interesse an Baugrundstücken groß. Die Bedingungen für den Erwerb haben sich nun geändert. (Symbolfoto)

Symbolfoto: Gerd Schade

Vrees. Bei der Vergabe von Baugrundstücken in Vrees hat es Ärger gegeben. Viele Bauwillige wussten nicht, dass es eine Liste für die Flächen gibt. Dies ist nun geändert worden.

Wie Bürgermeister Heribert Kleene (CDU) im Gemeinderat mitteilte, habe es Verwirrung und Ärger aufgrund eines Grundstücks gegeben, dass an die Gemeinde zurückgegeben worden sei. Hier sei - so war es in Vrees die gängige Praxis - der nächste