Mülltonne und Hecke in Lorup in Brand geraten

Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern. (Symbolfoto)

David Ebener

Lorup. Am Birkenweg in Lorup ist am Sonntagnachmittag eine Mülltonne in Brand geraten, das Feuer griff wiederum auf eine Hecke über.

Das Feuer wurde gegen 16.20 Uhr gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Eine Bewohnerin hatte der Mitteilung zufolge zuvor vermeintlich erloschene Asche in der Mülltonne entsorgt. Diese geriet in Brand und entzündete die Hecke, die an e