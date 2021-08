Einbruchsversuch in Reihenhaus in Werlte

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchsversuchs in Werlte (Symbolbild).

Gerd Schade

Werlte. Auf 1000 Euro beziffert die Polizei den Schaden nach einem Einbruchsversuch in ein Reihenhaus in Werlte.

Den Beamten zufolge wollten der oder die Täter, die unerkannt entkamen, zwischen dem 21. und 31. Juli in das Gebäude am Hümmlinger Weg eindringen. Sie beschädigten die Tür, gelangten jedoch nicht ins Haus. Hinweise an die Polizei in Sögel u