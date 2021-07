Das Sporthaus von BW Lorup wird saniert.

Schmits

Lorup. Die Sportanlage in Lorup ist in die Jahre gekommen. In diesem Jahr sollen 330.000 in die Hand genommen werden, um sie wieder auf Vordermann zu bringen.

Der Sportverein Blau-Weiß (BW) Lorup wird die dringend nötigen Baumaßnahmen noch in diesem Jahr durchführen, wie der Vorsitzende Klaus Schmits im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt. Schmits An mehre