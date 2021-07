So will Ludger Kewe die Samtgemeinde Werlte weiter voran bringen

Will auch nach der Wahl am 12. September Samtgemeindebürgermeister in Werlte sein: Ludger Kewe.

Mirco Moormann

Werlte. Nach zehn Jahren bei der Samtgemeinde Werlte und sieben Jahren als Verwaltungschef will es Ludger Kewe (CDU) noch einmal wissen: Er tritt im September wieder als Samtgemeindebürgermeister zur Wahl an.

In den vergangenen Jahren ist viel passiert in der Samtgemeinde Werlte, wie Kewe im Gespräch mit unserer Redaktion betont. Viele Projekte sind auf den Weg gebracht und umgesetzt worden - und auch in Zukunft hat der 52-Jährige viel vor. Der