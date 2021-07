Weniger Puten in Stall in Lorup: Preis lässt Aufschrei verstummen

Im Stall mit den 700 Tieren haben die Puten auf dem Hof Gretenabeln in Lorup ein üppiges Platzangebot.

Christian Belling

Lorup. In Lorup stallt Putenhalter Michael Gretenabeln 700 statt der sonst üblichen 5000 Tiere ein. Er will wissen, ob der Verbraucher bereit ist, für das Mehr an Tierwohl auch mehr Geld zu bezahlen. Ein Kommentar.

Top-Hit der Woche: Ein Kilogramm Putenschnitzel, Putenbrust oder Putengulasch zum Preis von 6,60 Euro - Es sind Angebote von Lebensmittelketten wie diese, die für Michael Gretenabeln wie Hohn klingen. Der Putenhalter aus Lorup geht jetzt se