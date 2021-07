Die Kreuzung an der Sögeler Straße ist unübersichtlich. Hier soll ein Kreisverkehr für mehr Sicherheit sorgen.

Mirco Moormann

Werlte. In Werlte steht das nächste Großprojekt an: Die Sögeler Straße soll an der Einfahrt zum Gewerbegebiet einen Kreisverkehr erhalten. Das soll mehr Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer bringen.

Für Bürgermeister Daniel Thele muss es das Ziel sein, nicht nur die Fahrbahn zu erneuern und die Qualität der Nebenanlagen zugunsten der schwächeren Verkehrsteilnehmer zu verbessern, sondern insgesamt die Verkehrssicherheit zu erhöhen&