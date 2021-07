Bundesmodellprojekt in Vrees: Das Pflegehaus geht in Betrieb

Das Pflegehaus in Vrees ist feierlich eingeweiht worden.

Jürgen Eden

Vrees. Es steht im Mittelpunkt des Projekts „Altwerden in Vrees“: das Pflegehaus. Das Kernstück dieses mittlerweile zu einem Bundesmodellprojekt gewordenen Vorhabens ist nun feierlich in Betrieb genommen worden.

„Wir möchten hier ermöglichen, dass Menschen von der Geburt bis zum Tod hier in Vrees leben können. Und wir wollten Lösungen schaffen, die speziell auf uns zugeschnitten sind“, so Bürgermeister Heribert Kleene bei der Einweihung des am