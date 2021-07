Dorfladen hat höchste Priorität für die Ortsmitte in Rastdorf

Das Areal der Genossenschaft neben dem Dorfladen (rechts) wird frei und soll umgestaltet werden.

Mirco Moormann

Rastdorf. Die Umgestaltung der Ortsmitte in Rastdorf ist ein Baustein der Dorfentwicklung. Über den aktuellen Stand und die Planungen für den Dorfladen sind die Bürger jetzt informiert worden.

Nach der Aufnahme der Gemeinde mit den Nachbarkommunen Vrees und Lorup in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen nehmen die ersten Pläne Gestalt an. Diese wurden nun - erstmals wieder in einer Präsenzveranstaltung -