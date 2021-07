Viertklässler der Grundschule in Werlte entdecken die Ems-Zeitung

Die tägliche Lektüre der Ems-Zeitung war für die Viertklässler der Grundschule Werlte in den vergangenen zwei Wochen fester Bestandteil des Unterrichts.

Grundschule Werlte

Werlte. Wie ist eine Zeitung aufgebaut? Wie wirken Überschriften? Und was sind Ressorts? Mit Fragen wie diesen haben sich in den vergangenen zwei Wochen die Viertklässler der Grundschule in Werlte auseinandergesetzt.

Seit dem Schuljahr 2007/08 nimmt die Schule nach eigenen Angaben an dem Zeitungsprojekt "Klasse!Kids" der NOZ Medien teil. In diesem Jahr bekamen alle 130 Schüler der Klassen 4 zwei Wochen lang eine Ausgabe der Ems-Zeitung als Klassensatz i