Biotop wird saniert: Natur in Rastdorf bald wieder zu genießen

Haben sich ein Bild vom völlig zugewachsenen See gemacht: (von links) Bernd Stienken, Johannes Kopka, Maike Hoberg, Hartmut Moorkamp und Siegfried Kleinau.

Mirco Moormann

Rastdorf. Seit Jahrzehnten genießen die Rastdofer ihren "Berens Poul". Da das Biotop mit See in den vergangenen Jahren stark zugewachsen ist, wird nun saniert.

Im Winter Schlittschuh laufen, im Sommer schwimmen: All dies geht derzeit nicht mehr auf den Flächen an der Birkenallee. Auf insgesamt etwa 2,5 Hektar befinden sich die zwei einzigen natürlichen Wasserflächen in der Gemeinde.