Rollerfahrer verunglückt in Werlte mit 2,85 Promille

Der Alkoholwert des 54-Jährigen lag bei 2,85 Promille.

Symbolfoto: dpa/Uli Deck

Werlte. Mit 2,85 Promille auf dem Roller unterwegs war ein 54-Jähriger in Werlte. Er kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und stürzte dann auf die Bockholter Straße.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Bockholter Straße in Richtung Werlte unterwegs. Dabei fuhr er mehrfach auf die Gegenfahrbahn und kam anschließend in Höhe der Kreuzung zur Gut-Einhaus-Straße zu Fall.