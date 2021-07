Krone-Mitarbeiter David Matic, der in der Achsenmontage tätig ist, hat sich in Werlte impfen lassen.

Fahrzeugwerk Krone

Werlte. Nach der ersten Impf-Aktion vor einem Monat sind jetzt erneut 500 Personen im Fahrzeugwerk Krone geimpft worden.

Bei der ersten Runde am 4. und 5. Juni wurden in Werlte 500 Angestellte geimpft, in Herzlake ebenfalls 500. Waren es vor einem Monat ausschließlich Werksangehörige, so wurden jetzt in Werlte auch Angehörige und alle weiteren inter