Weltpremiere: In Werlte wird "grünes Kerosin" produziert

Die Anlage in Werlte ist fertig, ein Kerosin-Tankwagen steht bereit.

Mirco Moormann

Werlte. Fast im Verborgenen ist in den vergangenen Monaten in Werlte eine Anlage zur Herstellung von klimaneutralem, sythetischem Kerosin entstanden. Im September soll sie in Betrieb gehen.

Es handelt sich bei der Anlage an der Loruper Straße um eine Technologie, für die es globale Wettbewerber gibt, sagt Dr. Christoph Weber, Projektverantwortlicher des Unternehmens Solarbelt Fairfuel. Somit sei bislang unter Verschluss geblie