Der schwere Unfall auf der B72 in Cloppenburg hatte sich am Donnerstag, 17. Juni 2021, gegen 13.55 Uhr ereignet.

NWM

Cloppenburg. Nach dem schweren Unfall auf der B72 in Cloppenburg sind nach dem 31-Jährigen aus Garrel nun auch dessen Frau und ein noch ungeborenes Kind gestorben.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Mitteilung heißt es wörtlich: "Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag, 17. Juni 2021 auf der B72 in Cloppenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Das ungeborene Kind verstarb noch am selben