Elementarer Bestandteil der Planungen für die Umgestaltung der Stadtmitte ist das Werlte-Center.

Mirco Moormann / Archiv

Werlte. In dieser Woche sollte in Werlte finaler Vollzug vermeldet werden, was die Verhandlungen in Sachen "Neue Mitte" betrifft. Doch dazu wird es nicht kommen.

Dabei hatte sich Bürgermeister Daniel Thele (CDU) während der Ratssitzung in der vergangenen Woche noch sehr zuversichtlich gezeigt, was den Abschluss der Gespräche betrifft. "Es gibt grünes Licht für all das, was auf dem Tisch li