Hoher Schaden bei Stallbrand in Friesoythe

In Friesoythe ist ein leer stehender Stall mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand geraten. Die Feuerwehr musste am Mittwoch in Norddeutschland ungefähr 300 Strohballen löschen. Foto: Carsten Rehder/dpa +++(c) dpa - Nachrichten für Kinder+++

Carsten Rehder

Friesoythe. In Friesoythe im Landkreis Cloppenburg ist am frühen Donnerstagmorgen ein Stall mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand geraten. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Am Donnerstagmorgen gegen 4.45 Uhr geriet der Stall an der Friesoyther Straße aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Der Besitzer ist ein 41-jähriger Mann aus Friesoythe. Personen oder Tiere kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Der