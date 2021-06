Nach tödlichem Unfall in Cloppenburg: Polizei sucht Busfahrer

Trotz Reanimation durch einen Notarzt und dem Rettungsdienst verstarb der 31-Jährige noch an der Unfallstelle.

NWM-TV

Cloppenburg. Bei einem Unfall ist am vergangenen Donnerstag auf der B72 in Cloppenburg ein 31-Jähriger aus Garrel gestorben. Nun sucht die Polizei wichtige Zeugen – unter anderem den Fahrer eines Busses.

Der Unfall hatte sich am Donnerstag, 17. Juni 2021, gegen 13.55 Uhr auf der Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung Friesoythe in Höhe des Ortsteils Varrelbusch ereignet: Eine 26-jährige, schwangere Frau hatte nach einem Überholmanöver die K