Ehepaar verunglückt auf B72 in Cloppenburg: 31-Jähriger verstirbt

Trotz Reanimation durch einen Notarzt und dem Rettungsdienst verstarb der 31-Jährige noch an der Unfallstelle.

NWM

Cloppenburg. Bei einem schweren Unfall am Donnerstagmittag auf der B72 in Cloppenburg ist ein 31-Jähriger aus Garrel gestorben. Die Fahrerin, seine schwangere 26-jährige Ehefrau, wurde schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei war der 31-Jährige um 13.56 Uhr als Beifahrer in einem Auto in Richtung Friesoythe unterwegs, das seine 26 Jahre alte Ehefrau lenkte. Das Ehepaar stammt der Mitteilung zufolge aus Garrel. Auf der Bundesstraße 72 her