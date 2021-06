Sanierung in Werlte geht weiter: Sperrungen in der Stadtmitte

Die Arbeiten gehen laut Stadt gut voran.

Stadt Werlte

Werlte. Die Sanierung der Poststraße in Werlte geht in die nächste Runde. Im zweiten Abschnitt wird die Sperrung in Richtung Ortsmitte verlegt.

Wie die Stadt mitteilt, wird voraussichtlich ab Freitag, 18. Juni, der Regenwasserkanal im Kreuzungsbereich der Kellerstraße/Poststraße/Wehmer Straße/Molkereistraße verlegt. Aufgrund dieser Arbeiten sei eine Vollsperrung der Kreuzung bis vo