Gibt es am Schulzentrum Werlte zu wenig Parkplätze für Lehrer?

Nach Auffassung des Gymnasiums gibt an der Kolpingstraße in Werlte zu wenig Parkplätze.

Mirco Moormann

Werlte. Das Gymnasium in Werlte wünscht sich weitere Parkplätze für seine Lehrer. An der Kolpingstraße sei zu wenig Platz, heißt es in einem Antrag. Die Politik sieht das jedoch etwas anders.

Er habe aufgrund der Platznot an der Kolpingstraße bereits mehrfach den Wunsch nach zusätzlichen Parkplätzen geäußert, schreibt Schulleiter Heinz Joseph Thöle in seinem Antrag. "Bedauerlicherweise fanden meine bisherigen Vorschläge nicht ge