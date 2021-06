Drehaufnahmen im Schulgarten: Medienberaterin Mona Ebel (links) spricht im Beisein von Redakteurin Vanessa de Lacaze mit Jana und Hannah aus der fünften Klasse über die Gefahren im Internet.

Mirco Moorman

Werlte. Über die Gefahren im Internet - besonders in sozialen Netzwerken - klären Medienberater an der Oberschule in Werlte ihre Mitschüler auf. Mit ihrem Projekt kommen sie bald ins Fernsehen.

Sie sind Schüler der Klassen neun und zehn der Albert-Trautmann-Schule in Werlte - und seit diesem Schuljahr Teil eines besonderen Projektes. Sie werden zu Medienberatern ausgebildet und geben ab dem kommenden Schuljahr Tipps an jüngere Mit