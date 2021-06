Urnenfund in Werlte: Mann ging es vor 2500 Jahren nicht schlecht

Die Urne aus Werlte ist von den Kreisarchäologen samt Inhalt genau untersucht worden.

Landkreis Emsland

Werlte. Gut ein halbes Jahr nach einem Urnenfund in Werlte steht fest: Die 2500 Jahre alten Knochen stammen von einem Mann, dem es zu Lebzeiten wohl nicht schlecht ging - in der Eisenzeit keine Selbstverständlichkeit.

Im November 2020 entdeckte die Schülerin Antje Schmalfeldt bei einem Spaziergang eine Urne an einer Sandgrube in Werlte. Wenige Tage danach wurde eine zweite Urne in der direkten Umgebung gefunden. Das Knochenmaterial darin hat da