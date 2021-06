An der Landesstraße 62 zwischen Werlte und Spahnharrenstätte müssen erneut Arbeiten durchgeführt werden.

Mirco Moormann / Archiv

Werlte. Knapp vier Jahre ist die umfassende Sanierung der Landesstraße (L) 62 zwischen Werlte und Spahnharrenstätte erst her. Jetzt muss erneut Hand angelegt werden.

Bereits am Donnerstagabend kündigte Werltes Stadtdirektor Ludger Kewe auf der Sitzung des Stadtrates an, dass Arbeiten auf dem Abschnitt bevor stehen. Am Freitag bestätigt die Landesstraßenbaubehörde in Lingen, dass ab Montag, 7. Juni 2021,