Beim Abflämmen von Unkraut: Mann in Werlte setzt Hecke in Brand

Die Feuerwehr Werlte war mit drei Fahrzeugen im Einsatz (Symbolbild).

Gerd Schade

Werlte. Beim Abflämmen von Unkraut hat ein Mann in Werlte eine Hecke in Brand gesetzt. Feuerwehr und Polizei rückten an.

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Mittwochmittag an der Straße „Auf dem Langenhain“. Die Hecke sei fast vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Werlte war mit