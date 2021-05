Industrie-Entwicklung in Werlte: Flächenverbrauch eindämmen

Zahlreiche Erschließungsarbeiten laufen derzeit in Werlte - für die Industrie- und Wohnbebauung.

Symbolbild: Martin Schmitz

Werlte. Der zunehmende Flächenverbrauch ist ein globales Problem, das an der "Basis" beginnt. So muss auch in Werlte darüber nachgedacht werden, wie dies einzudämmen ist.

Der Flächenfraß hatte zu Beginn der 2000er-Jahre einen Höchstwert in Deutschland erreicht. Schnell wurde klar, dass es so nicht weiter gehen konnte: Mehr als 120 Hektar wurden am Tag für Industrie-, Wohn- und Verkehrsflächen verbraucht. Das