Im Auto eines 20-jährigen Fahrers fand die Polizei jetzt in Werlte einen regelrechten Drogenmix - darunter auch Marihuana (Foto).

Werlte. Für den Fahrer eines VW Golf wird diese Verkehrskontrolle in Werlte Konsequenzen haben: In seinem Fahrzeug hat die Polizei dabei am Abend des 17. Mai erhebliche Mengen an unterschiedlichen Drogen gefunden.

Nach Angaben der Polizei waren die zwei jungen Männer am Montagabend gegen 19.20 Uhr mit einem VW Golf auf der Rastdorfer Straße unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren ist.