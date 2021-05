Kita-Landschaft in Werlte: Vielfältig, aber teuer

So könnte die integrative Kita des St.-Lukas-Heims aussehen.

Grafik: Schomaker und Henschel

Werlte. Die Bevölkerung in Werlte wächst weiter - und damit auch der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder. Mit der heilpädagogischen Kita wird für Vielfalt gesorgt, die Platznot bleibt vorerst bestehen.

Schon jetzt ist klar: Wenn die integrative Kita in Werlte im kommenden Sommer nach einjähriger Verzögerung gebaut und der Kindergarten in Lahn erweitert ist, kommen die meisten Kinder in den Genuss einer Betreuung. Besonders