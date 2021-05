Trotz neuer Kindergarten-Bauten: Platz für Betreuung in Werlte wird knapp

Der Kindergarten in Lahn soll um eine Krippengruppe und einen Ganztagsbereich erweitert werden.

Mirco Moormann

Werlte. Bis zum Sommer 2022 soll der neue Kindergarten am Markuslustweg in Werlte stehen, dazu die Kita in Lahn um eine Gruppe erweitert sein. Doch selbst dann wird es schon wieder knapp. Eine Übersicht.

Da die Geburtenzahlen in der Stadt Werlte und den Stadtteilen weiter ansteigen, müssen auch die Betreuungsangebote angepasst werden. Neben den drei Kitas in der Stadt Werlte gibt es den Kindergarten Lahn, der erweitert werden soll. Am Marku