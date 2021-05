Werlte. Der Sportverein Sparta Werlte möchte einen Kunstrasenplatz bauen. Um den Eigenanteil der Kosten decken zu können, hat der Vorstand verschiedene Ideen, die jetzt vorgestellt werden sollen.

Der Bau wird etwa 750.000 Euro kosten, eine halbe Million Euro sind an Fördermitteln in Aussicht. Die restlichen 250.000 Euro muss der Verein aufbringen. Deshalb gibt es am Dienstag, 18. Mai, um 19 Uhr eine außerordentliche Generalversammlung. Beginn ist um 19 Uhr im Stadion an der Sögeler Straße.

Kosten noch nicht gedeckt

Auf der Tagesordnung steht ausschließlich der Bau des Kunstrasenplatzes an der Sögeler Straße. Es werden der Kostenrahmen sowie Aktionen und weitere Möglichkeiten zur Finanzierung noch nicht abgedeckter Kosten vorgestellt. Dafür gebe es unterschiedliche Ideen, die am Dienstag vorgestellt und besprochen werden sollen, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Der Vorstand hofft auf die Umsetzung des Bauvorhabens und freut sich auf zahlreiche Teilnehmer.

Fördermittel zugesagt

Schon vor fünf Jahren war ein Kunstrasenplatz im Gespräch, konkreter sind die Planungen vor einem Jahr geworden. Im September des vergangenen Jahres hatte sich auch die Politik für den Platz ausgesprochen. Vereinbart wurde, dass die Stadt Werlte sich mit 250.000 Euro an den Kosten beteiligt. Der Landkreis Emsland gibt 150.000 Euro, der Kreissportbund 100.000 Euro. Den Rest von etwa 250.000 Euro bringt der Verein, der auch als Bauherr auftritt, selbst auf. Etwaige Mehrkosten gehen zu Lasten des Sportvereins.