Trotz Impfung: Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Altenoythe

In einer Senioren- und Pflegeeinrichtung in Altenoythe gibt es trotz vollständiger Corona-Schutzimpfungen eine hohe Anzahl von Covid-19-Fällen.

Symbolfoto: dpa

Altenoythe. Trotz Impfung haben sich drei Mitarbeiter und 22 Bewohner eines Pflegeheims in Altenoythe mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Bewohner sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

In einer Senioren- und Pflegeeinrichtung in Altenoythe (Landkreis Cloppenburg) gibt es eine hohe Anzahl von Corona-Infektionen. Das teilte der Landkreis Cloppenburg am Mittwochnachmittag mit. Das Gesundheitsamt hatte am Dienstag e