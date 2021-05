Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Werlte

Am Dienstagmittag ist es in Werlte zu einem Zusammenstoß gekommen. (Symbolbild)

David Ebener

Werlte. Dienstagmittag ist es in Werlte zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden nach einem Zusammenstoß verletzt.

Wie die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagmittag an der Loruper Straße in Werlte. Laut Polizei habe gegen 12.20 Uhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Opel die Straße aus Richtung Ste