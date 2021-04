Dorfentwicklung: So geht es in Lorup, Rastdorf und Vrees weiter

Zum Auftakt der Dorfentwicklung trafen sich die Bürgermeister aus Lorup (Wilhelm Helmer, von links) Rastdorf (Hartmut Moorkamp) und Vrees (Heribert Kleene) mit Sylvia Backers vom Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems.

Gemeinde Lorup

Vrees. Die Gemeinden Lorup, Rastdorf und Vrees nehmen gemeinsam am Dorfentwicklungsprogramm des Landes teil. Die Bürgerbeteiligung läuft in Corona-Zeiten jedoch anders als früher. So geht es weiter.

Nach den Dorfgesprächen und ersten Arbeitskreisen stehen im Sommer die Bürgerversammlungen in der neuen Dorfregion an. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die ersten Sitzungen alle online als Videokonferenzen abgehalten werden. Bei den Dor