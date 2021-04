Sanierung der Schmiede in Rastdorf: Alle profitieren davon

Noch ist viel Arbeit zu tun: Besichtigung der Schmiede in Rastdorf mit Bürgermeister Hartmut Moorkamp (rechts).

Mirco Moormann

Rastdorf. Die Schmiede in Rastdorf bietet sich als neuer Treffpunkt mitten im Ortskern bestens an - nicht nur unter touristischen, sondern auch historischen Aspekten. Ein Kommentar.

Seit Jahren vegetiert die alte Schmiede am Kreisverkehr in Rastdorf vor sich hin und verkommt immer mehr zum Schandfleck an exponierter Lage. Durch die nun in Aussicht gestellten Fördermittel der Dorfentwicklung ist neuer Schwung in das Pro