Hunde an die Leine: Werlter Jäger erinnern an Brut- und Setzzeit

Die Leinenpflicht für Hunde gilt bis zum 15. Juli.

Symbolfoto: Christian Geers

Werlte. Bei Fasan, Feldhase und Rebhuhn steht derzeit Nachwuchs an. Deshalb müssen Hunde in der freien Natur an die Leine genommen werden. Für diejenigen, die sich nicht daran halten, kann es teuer werden.

Wer dieser Tage in der Natur spazieren geht, dem fallen sofort die zahlreichen grünen Schilder auf, die auf die Leinenpflicht bis zum 15. Juli hinweisen. In Werlte gibt es sie auch, die Jägerschaft kümmert sich unter anderem darum, dass die