26 Kilo Drogen gefunden: 27-Jähriger in Werlte festgenommen

Das Marihuana hat einen Wert von mehr als 130.000 Euro.

Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

Werlte. In einer konzertierten Aktion in Niedersachsen hat die Polizei am Dienstag fünf Männer festgenommen. Darunter ist auch ein 27-Jähriger aus Werlte. Mehr als 26 Kilogramm Marihuana wurden gefunden.

Hochgenommen hat die Polizei den Drogenring am Dienstag, 6. April, in Werlte, Wilhelmshaven und Gifhorn. Insgesamt fünf Männer im Alter von 27 bis 46 Jahren sind mit Unterstützung von niedersächsischen Spezialkräften der Polizei und des Zol