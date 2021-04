Erzbischof Cyprian Kizito Lwanga aus Kampala ist plötzlich verstorben. Das Bild zeigt den Partner der emsländischen BeLu-Ugandahilfe bei einem Besuch in Lähden im Jahr 2018.

Martin Reinholz / Archiv

Lorup / Lähden. Erzbischof Cyprian Kizito Lwanga aus Kampala hat in Uganda viele Jahre die Arbeit des in Lorup und Ahmsen beheimateten Vereins „BeLu-Ugandahilfe“ begleitet. Am Karsamstag, 3. April, ist er plötzlich verstorben.

Der Verein ist tief bestürzt über den plötzlichen Tod von Erzbischof Dr. Cyprian Kizito Lwanga, der in der Hauptstadtdiözese Kampala seinen Amtssitz hatte. „Erzbischof Lwanga war ein enger Wegbegleiter bei unseren Projekte in Uganda“, sagen