Das neue Gewerbegebiet in Vrees soll am Bischofsbrücker Weg erschlossen werden. Die Kosten hierfür betragen etwa 3,2 Millionen Euro.

Mirco Moormann

Vrees. Der Gemeinderat in Vrees hat den Haushalt für 2021 verabschiedet. Wie in den vergangenen Jahren wird erneut viel Geld investiert, was die Schulden in die Höhe schießen lässt.

Die guten Nachrichten zuerst: Die Corona-Pandemie hat sich im Vreeser Etat bei der Gewerbesteuer im Jahr 2020 nicht bemerkbar gemacht. So wurde im letzten Jahr bei der Gewerbesteuer ein Rekordergebnis von 1,6 Millionen Euro erzielt, wie Bür