Angela Waschull aus Werlte macht sich selbstständig: Hilfe in allen Lebenslagen

Nach Ostern beginnt Angela Waschull mit Kennenlern-Gesprächen und Beratungen in Werlte.

Mirco Moormann

Werlte. Trauer, Streit, Unzufriedenheit: Angela Waschull möchte Menschen durch "Lifecoaching" helfen. In Werlte hat sie sich selbstständig gemacht - und steht bei den unterschiedlichsten Problemen zur Seite.

An der Poststraße hat die 49-Jährige eine Beratungsstelle eingerichtet, in der sie nach Ostern mit der Arbeit beginnt. Sie hat sich dazu entschieden, ihren Job als Coach bei der Polizei in Oldenburg auch anderen Menschen zugängig zu machen.