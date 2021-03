Zwölf Millionen Euro nimmt die Stadt Werlte in diesem Jahr für Investitionen in die Hand.

Daniel Gonzalez-Tepper / Archiv

Werlte. 12,2 Millionen Euro will die Stadt Werlte in diesem Jahr für Investitionen in die Hand nehmen. Dafür ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,6 Millionen Euro erforderlich. Das steckt im Haushalt 2021.

Insgesamt 244 Seiten umfasst das diesjährige Zahlenwerk der Stadt Werlte. Andreas Quappen, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Finanzen, war es vorbehalten, die Eckdaten des Haushaltes auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates vorzustel