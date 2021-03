Erneut Geflügelpest-Ausbruch in Putenbetrieb im Landkreis Cloppenburg

Von dem Sperrbezirk, der wegen des weiteren Ausbruchs der Geflügelpest erlassen wurde, sind auch Teile des Landkreis Emsland betroffen.

Hauke-Christian Dittrich

Emsteck. In der Gemeinde Emstek im Landkreis Cloppenburg ist in einem weiteren Putenbetrieb die Geflügelpest ausgebrochen. Erneut wurde ein Sperrbezirk eingerichtet.

In dem Betrieb wurde die hochansteckende Aviären Influenza mit dem Erreger H5N8 nachgewiesen, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Die insgesamt 900 Puten werden noch am gleichen Tag tierschutzgerecht getötet und der Betrieb gerä