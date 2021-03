Beobachtungsgebiet bleiben Teile der Samtgemeinde Werlte (Symbolbild).

Jörn Martens

Werlte. Im Landkreis Cloppenburg breitet sich die Geflügelpest weiter aus. Das hat weiter Auswirkungen auch auf das Emsland, genauer gesagt auf einen Teil der Samtgemeinde (SG) Werlte.

Am Montag meldete die Cloppenburger Kreisverwaltung den Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza mit dem Erreger H5N8 in zwei weiteren Putenbetrieben in den Gemeinden Garrel und Emstek. Die Tierbestände in beiden Betrieben - 7300 Puten