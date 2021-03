Einschlägig vorbestrafter Mann droht Mutter in Werlte

Einen Fall von Bedrohung hat das Amtsgericht in Meppen verhandelt.

Symbolfoto: Hermann-Josef Mammes

Meppen/Werlte. Eine Frau aus Werlte, die einem syrischen Asylbewerber Sprachunterricht gegeben hatte, ist von ihm bedroht worden. Dafür musste der junge Mann sich jetzt vor dem Amtsgericht in Meppen verantworten.

„Frau…dein Leben ist gewesen, der 31te wird kommen“, soll der 31-jährige Mann in Anwesenheit mehrerer Personen zu der Frau in Werlte gesagt haben. Das haben diese als Zeugen in zwei Verhandlungen vor dem Strafrichter des Amtsgerichtes Meppe